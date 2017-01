Real : Zidane, coach français de l'année !

Real : Zidane, coach français de l'anné e ! « Par Damien Da Silva - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas vraiment une surprise. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d'Europe et du Mondial des Clubs en 2016, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a été désigné coach français de l'année par le jury du média France Football. Pour sa première expérience à la tête d'une équipe professionnelle, le champion du monde 1998 a frappé très fort et était le grand favori pour remporter cette distinction. Par ailleurs, Zidane aura peut-être l'occasion de faire un doublé ce lundi puisqu'il fait partie des trois finalistes pour le titre de meilleur technicien de l'année lors de la cérémonie "The Best" organisée par la FIFA. Cependant, la concurrence s'annonce rude face à Claudio Ranieri (Leicester) et Fernando Santos (Portugal).

