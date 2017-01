Lyon : Kalulu prêté à Rennes (officiel)

Comme prévu, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Aldo Kalulu (20 ans, 4 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a été prêté sans option d'achat pour la seconde partie de la saison à Rennes. Peu utilisé chez les Gones, le jeune talent va tenter d'obtenir un temps de jeu plus important chez les Rouge et Noir.

Aldo Kalulu prêté à Rennes