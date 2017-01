FIFA : le Barça absent pour "The Best" « Par Damien Da Silva - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une nouvelle qui va sûrement déplaire à la FIFA ! Ce lundi, l'instance internationale du football organise la cérémonie "The Best", où le meilleur joueur et le meilleur entraîneur de l'année 2016 seront notamment récompensés. Et au dernier moment, le FC Barcelone vient d'annuler la présence de ces joueurs Lionel Messi, nommé avec Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann pour le titre suprême, Gerard Piqué, Andrès Iniesta et Luis Suarez. Dans un communiqué officiel, les Blaugrana ont justifié cette décision en indiquant que les hommes de Luis Enrique devaient se concentrer sur le match retour face à l'Athletic Bilbao mercredi en Coupe du Roi. Certaines mauvaises langues diront que les Catalans ont peut-être boycotté le sacre annoncé de Ronaldo...

