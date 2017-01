Lyon : Cornet répond aux rumeurs

Moins en vue depuis quelques mois, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Maxwell Cornet (20 ans, 24 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) a fait les frais des retours de blessure de Mathieu Valbuena et Nabil Fekir. Alors que des rumeurs d’un possible départ en prêt ont circulé cet hiver, l’ancien Messin a tenu à mettre les choses au clair.

"Moi, je n’écoute pas les à-côtés, les on dit. Je suis à l’Olympique Lyonnais, je continue à bosser pour mon club. Ça a payé, je dois continuer à travailler et je suis convaincu que ça reviendra très, très vite", a clarifié le Gone devant la presse après son doublé face à Montpellier (5-0) dimanche en 32es de finale de la Coupe de France.

Tant que l’OL n’a pas mis la main sur une doublure à Alexandre Lacazette sur le marché des transferts, difficile de toute façon d’imaginer un départ de Cornet.