Man Utd : Mourinho veut faire douter Depay « Par Romain Lantheaume - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans l’impasse à Manchester United et annoncé sur le départ, l’ailier Memphis Depay (22 ans, 4 apparitions en Premier League cette saison) a été autorisé à rechercher un nouveau club par l’entraîneur des Red Devils José Mourinho (voir ici). Dans le même temps, le Special One tente pourtant d’inciter le Batave à rester ! "J’ai été informé par le club qu’il y avait une chance que Memphis parte. D’un point de vue humain, je ne peux pas l’empêcher de partir quand il ne joue pas avec moi, a reconnu le Lusitanien au micro de Fox Sports. S’il reste, je serais plus que content car c’est un gars fantastique et un très bon joueur. Je suis tellement désolé de ne pas lui donner l’occasion de jouer. Un joueur de son âge doit jouer des matchs. S’il reste avec moi, c’est sûr, il va avoir du temps de jeu car nous avons énormément de matchs." Alors que Juan Mata, Anthony Martial, Henrikh Mkhitaryan, Marcus Rashford et Jesse Lingard se disputent déjà les deux places disponibles sur les ailes, on voit mal comment Mourinho pourrait intégrer le Néerlandais à sa rotation... Alors que Juan Mata, Anthony Martial, Henrikh Mkhitaryan, Marcus Rashford et Jesse Lingard se disputent déjà les deux places disponibles sur les ailes, on voit mal comment Mourinho pourrait intégrer le Néerlandais à sa rotation...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+