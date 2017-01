Chelsea : Zouma en quête de sa "réputation" Par Romain Lantheaume - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Onze mois après sa grave blessure au genou, le défenseur central Kurt Zouma (22 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) a rejoué avec l'équipe première de Chelsea dimanche à l’occasion du 3e tour de FA Cup contre Peterborough United (4-1). Encore à court de compétition, le Français espère désormais retrouver du temps de jeu même s’il est conscient qu’il sera difficile de bousculer la hiérarchie et la défense à trois composée de César Azpilicueta, Gary Cahill et David Luiz. "A partir de maintenant il faut que je continue, et on verra bien ce qui arrivera. Après ma blessure, j'avais perdu un peu ma réputation, a plaisanté l’ancien Stéphanois dans les colonnes de L’Equipe. Et les gars sont vraiment bons depuis quelques mois..." Difficile en effet pour le Tricolore d’intégrer une cylindrée qui tournait à plein régime avec 13 victoires consécutives en Premier League avant la défaite à Tottenham (0-2) mercredi dernier. Difficile en effet pour le Tricolore d’intégrer une cylindrée qui tournait à plein régime avec 13 victoires consécutives en Premier League avant la défaite à Tottenham (0-2) mercredi dernier.

