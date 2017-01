Chelsea : Conte salue les progrès de Batshuayi

Régulièrement sur le banc depuis son arrivée à Chelsea, l’attaquant Michy Batshuayi (23 ans, 16 apparitions et 4 buts toutes compétitions cette saison) était titulaire dimanche pour la réception de Peterborough United (4-1) à l’occasion du 3e tour de FA Cup. Avec un but et une passe décisive, l’ancien Marseillais n’a pas laissé passer sa chance. Au terme de la rencontre, son entraîneur Antonio Conte s’est d’ailleurs montré satisfait.

"Il a fait un bon match. (…) Il m’a montré un bon engagement, il a bien travaillé. Il a aussi marqué. Et pour un attaquant, c’est toujours important de marquer pour la confiance, a souligné le technicien italien devant la presse. C’est un jeune joueur, il travaille beaucoup, il progresse. Aujourd’hui, je crois qu’il a montré qu’il progressait, c’est important qu’il continue dans ce sens et qu’il me donne la possibilité d’avoir une autre solution dans notre équipe."

Avec l’inamovible Diego Costa devant lui, le Belge doit malheureusement se contenter des miettes.