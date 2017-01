OM : Laurent Nicollin agacé pour Sanson... « Par Damien Da Silva - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une sortie particulièrement surprenante. Alors que le président de Montpellier Louis Nicollin a commenté l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour le milieu Morgan Sanson (22 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) en fixant son prix de départ (voir ici), son fils Laurent Nicollin a critiqué l'attitude des dirigeants marseillais sur ce dossier avec un discours étonnant. "Je ne sais pas s’il y a beaucoup de contact. Je lis la presse. Je vois que l’OM est intéressé. La moindre des corrections, quand on est un grand club et quand on veut un joueur, est d’appeler Montpellier pour savoir si on est vendeur. Ce n’est pas très bien de la part de l'OM de spéculer si ce qui est dit dans la presse, est vrai. Je ne trouve pas ça très correct d’attaquer un de mes joueurs qu’on ne veut pas vendre", a lancé le président délégué du MHSC sur Eurosport. Si Montpellier ne veut pas vendre Sanson, pourquoi avoir annoncé qu'il était disponible contre un chèque compris entre 10 et 15 millions d'euros ? Si Montpellier ne veut pas vendre Sanson, pourquoi avoir annoncé qu'il était disponible contre un chèque compris entre 10 et 15 millions d'euros ?

