OM : Garcia remercie le "bomber" Cabella « Par Romain Lantheaume - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En signant un doublé à Toulouse (2-1, ap) dimanche en 32es de finale de la Coupe de France, le milieu de terrain Rémy Cabella (26 ans, 14 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a permis à l’Olympique de Marseille de valider son billet pour le prochain tour. Cette performance a inspiré l’entraîneur phocéen Rudi Garcia, qui a plaisanté en comparant l’ancien Montpelliérain au légendaire buteur allemand Gerd Müller ! "On s’est qualifiés grâce à notre ‘bomber’ Cabella. Il a été très bien en faux numéro 9. Cela prouve qu’on a des solutions en l’absence de Gomis", s’est félicité l’ancien coach de Lille en conférence de presse. Bomber peut-être pas, mais en l’absence de l’ailier Clinton Njie, parti à la CAN, et en attendant d’éventuelles recrues, Cabella a clairement une carte à jouer en ce mois de janvier. Bomber peut-être pas, mais en l’absence de l’ailier Clinton Njie, parti à la CAN, et en attendant d’éventuelles recrues, Cabella a clairement une carte à jouer en ce mois de janvier.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+