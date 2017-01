Las Palmas : un concurrent local pour Jesé ?

Las Palmas : un concurrent local pour Jes é ? « Par Romain Lantheaume - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En échec au Paris Saint-Germain, l’attaquant Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) souhaite partir cet hiver afin de rejoindre l'UD Las Palmas en prêt. Alors que la question de la prise en charge du salaire de l’ancien Madrilène pose problème depuis plusieurs jours, le président du club des Canaries Miguel Angel Ramirez s’est récemment montré confiant dans ce dossier (voir ici). Mais le dirigeant ferait bien de se méfier. En effet, en plus de l’AS Roma, du Milan AC et de Liverpool, un autre prétendant lorgne le Francilien en Espagne ! Comme la signature de l’attaquant de West Ham Simone Zaza tarde à se concrétiser, le propriétaire du FC Valence Peter Lim aurait fait de Jesé sa cible alternative, révèle le média local Super Deporte. Pas sûr cependant que l’Ibère soit emballé par la perspective de rejoindre le 17e de Liga alors que Las Palmas, le club de sa ville natale, occupe la 8e place...

