Lyon : le mercato, Aulas fait le point « Par Damien Da Silva - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de ce mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais devrait se montrer actif pour renforcer son secteur offensif en raison du départ à la CAN de l'ailier Rachid Ghezzal. Après la démonstration des Gones face à Montpellier (5-0) en Coupe de France dimanche, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a fait un point à ce sujet. "On essaie d'être discret sur le marché des transferts. On a vu que quand l'équipe est au complet, elle carbure. On travaille pour trouver un joueur. On ne fera une opération uniquement que si ça apporte un plus", a précisé le dirigeant rhodanien au micro d'OL TV. Après avoir démenti des contacts avec le buteur de la Lazio Rome Filip Djordjevic, Lyon disposerait d'une short-list de 5 noms pour ce poste. Après avoir démenti des contacts avec le buteur de la Lazio Rome Filip Djordjevic, Lyon disposerait d'une short-list de 5 noms pour ce poste.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+