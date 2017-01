Arsenal : la condition d'Özil pour prolonger « Par Romain Lantheaume - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin 2018 avec Arsenal, le milieu offensif Mesut Özil (28 ans, 17 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) n’a toujours pas prolongé en faveur des Gunners. Et comme pour son coéquipier Alexis Sanchez, ce dossier continue de traîner. Mais le champion du monde 2014 vient d’adresser un message très clair : si les dirigeants londoniens souhaitent que leur joyau rempile, ils vont d’abord devoir renouveler le bail du manager Arsène Wenger, qui arrive en fin de contrat en juin. "Le club sait que je suis là surtout grâce à Arsène Wenger. C’est lui qui m’a fait signer et qui me fait confiance. Le club sait également que je veux savoir ce qu’il adviendra du coach", a ainsi prévenu Özil dans les colonnes du journal allemand Kicker. Pour conserver l’ancien Madrilène, qui se dit prêt à signer un nouveau contrat, Arsenal sait ce qui lui reste à faire... Pour conserver l’ancien Madrilène, qui se dit prêt à signer un nouveau contrat, Arsenal sait ce qui lui reste à faire...

