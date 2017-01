Lyon : Fekir gonflé à bloc « Par Romain Lantheaume - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Monstrueux face à Montpellier (5-0) dimanche en 32es de finale de Coupe de France, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Nabil Fekir (23 ans, 22 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) a inscrit un but et délivré trois passes décisives. Élu homme du match et noté 9/10 par la rédaction de Maxifoot (voir ici), l’international français était évidemment aux anges après cette belle prestation. "C’est bien pour la confiance, le moral, ça fait grimper les stats ! Maintenant, le but va être d’enchaîner tous les week-ends, a lancé le Gone en zone mixte. À moi de me donner tout le temps à 100%, de travailler à l’entraînement. Je m’entraîne de mon côté et avec le groupe. Je travaille beaucoup pour revenir à mon meilleur niveau. Moi, quand je suis sur le terrain et que je suis bon, je suis le plus heureux du monde. (…) J’essaie d’être au service de l’équipe, d’être décisif. Quand je peux faire marquer un coéquipier, je suis aussi content que si c’est moi qui marque." Si Fekir et Mathieu Valbuena retrouvent tous deux leur meilleur niveau, l’OL pourrait faire mal en 2017 ! Si Fekir et Mathieu Valbuena retrouvent tous deux leur meilleur niveau, l’OL pourrait faire mal en 2017 !

