PSG : pas d'arrivée dans le couloir gauche « Par Romain Lantheaume - Le 09/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir un temps songé à recruter un latéral gauche, le Paris Saint-Germain ne se renforcera pas à ce poste lors de ce mercato d’hiver, révèle le quotidien L’Equipe. Le journal sportif explique que cette option a seulement été envisagée lorsque les douleurs au pubis de Layvin Kurzawa (24 ans, 10 matchs et 2 buts en L1 cette saison) laissaient penser que l’ancien Monégasque avait besoin d’une opération. Mais une période de repos a suffi au Tricolore pour aller beaucoup mieux et celui-ci ne suscite désormais plus d’inquiétudes au sein du staff médical. Selon la même source, le natif de Fréjus devrait d’ailleurs rester le numéro un du poste devant Maxwell, en fin de contrat en juin. Peut-être que les difficultés pour attirer le latéral gauche de Wolfsbourg, Ricardo Rodriguez (24 ans, 15 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison), annoncé proche de la Juventus Turin et de l’Inter Milan (voir ici), peuvent aussi expliquer le revirement du PSG dans ce dossier. Peut-être que les difficultés pour attirer le latéral gauche de Wolfsbourg, Ricardo Rodriguez (24 ans, 15 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison), annoncé proche de la Juventus Turin et de l’Inter Milan (), peuvent aussi expliquer le revirement du PSG dans ce dossier.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+