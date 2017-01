Montpellier : Hantz dresse un constat alarmant Par Youcef Touaitia - Le 08/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Humilié par l'Olympique Lyonnais (0-5) ce dimanche, lors des 32es de finale de la Coupe de France, Montpellier a très mal débuté l'année 2017. En conférence de presse, l'entraîneur héraultais Frédéric Hantz n'a pas hésité à dresser un constat alarmant. "Pour moi, ce n'est pas une déroute. C'est une défaite normale dans un match opposant deux clubs au niveau très largement différent. Nous ne sommes pas très bien entrés dans la rencontre dans les duels et Lyon marque sur son premier tir. Cela aurait pu être bien pire, a estimé le coach pailladin. Nous attaquons une nouvelle saison. On peut battre ce genre d'adversaire dans un enchaînement de matchs et si l'équipe en face n'est pas bien et que l'on est au top. Là, il y a trop d'écart." Désormais, le MHSC doit se concentrer sur la Ligue 1 et les 19 rencontres restantes. Désormais, le MHSC doit se concentrer sur la Ligue 1 et les 19 rencontres restantes.

