Lyon : Genesio attend Marseille Par Youcef Touaitia - Le 08/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce à sa victoire sur Montpellier (5-0) ce dimanche, l'Olympique Lyonnais retrouvera l'Olympique de Marseille lors des 16es de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous très attendu par le coach rhodanien Bruno Genesio. "On a su faire ce qu’il fallait pour aller jouer ce 16e à Marseille. On les jouera 15 jours avant au Parc OL (en Ligue 1, ndlr), ça sera une sorte de match retour. Ça promet une belle affiche", a considéré l'entraîneur des Gones en conférence de presse. Le prochain tour aura lieu les 31 janvier et 1er février prochains. Le prochain tour aura lieu les 31 janvier et 1er février prochains.

