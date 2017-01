CdF : Lyon 5-0 Montpellier (fini) Par Romain Rigaux - Le 08/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- On connaît désormais le futur adversaire de l'OM en 16es de finale de la Coupe de France. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais qui a infligé une véritable correction à Montpellier (5-0) au Parc OL ce dimanche. Les Lyonnais démarraient très fort cette rencontre et Lacazette profitait d'un coup franc tiré par Valbuena pour marquer sur un enchaînement contrôle poitrine - frappe du gauche (1-0, 4e). Derrière, l'OL continuait de se balader dans la défense montpelliéraine et Diakhaby doublait la mise de la tête (2-0, 9e). Asphyxiés, les Héraultais subissaient les assauts et il fallait un bon Pionnier pour repousser les tentatives de Valbuena et Cornet, alors qu'Hilton sauvait à deux reprises sur sa ligne. Face à de séduisants Lyonnais, Montpellier sombrait un peu plus avant la pause. Servi par Lacazette, Fekir marquait d'un joli piqué (3-0, 42e). En seconde période, l'OL gérait alors que les Montpelliérains jouaient un peu plus haut. Mais les Gones étaient finalement peu inquiétés hormis sur un tir de Sessegnon repoussé par Lopez d'une belle claquette. Finalement, les hommes de Bruno Genesio creusaient un peu plus l'écart par Corgnet, servi magnifiquement par Fekir (4-0, 71e). Si Lacazette, trompé par un rebond, manquait une grosse occasion à bout portant, Cornet s'offrait un doublé dans la foulée en profitant d'une troisième passe décisive de Fekir (5-0, 75e). Le score aurait pu être encore plus lourd sans quelques arrêts de Pionnier, et notamment face à Fekir à dix minutes du terme, ainsi qu'un troisième sauvetage d'Hilton sur sa ligne dans ce match. Si Lacazette, trompé par un rebond, manquait une grosse occasion à bout portant, Cornet s'offrait un doublé dans la foulée en profitant d'une troisième passe décisive de Fekir (5-0, 75e). Le score aurait pu être encore plus lourd sans quelques arrêts de Pionnier, et notamment face à Fekir à dix minutes du terme, ainsi qu'un troisième sauvetage d'Hilton sur sa ligne dans ce match.

