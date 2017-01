OM : Drogba parle d'un retour

Véritable serpent de mer, un retour de Didier Drogba à l'Olympique de Marseille a longtemps été espéré par les supporters marseillais. A nouveau interrogé sur ce sujet dans le Canal Football Club, l'attaquant ivoirien ne ferme pas la porte.

"C’est la question éternelle depuis plus de douze ans maintenant. A chaque fois que j’ai répondu, les gens disaient : 'Lui, il parle, il parle, mais il ne revient pas'. Mais ça ne dépendait pas que de moi. Vous faites partir un joueur, il grandit, il gagne bien sa vie financièrement, et vous voulez qu’il diminue son salaire par deux pour le club... (...) Bien sûr, j’aurais aimé revenir comme joueur à Marseille. J’estime avoir fait ce qu’il fallait pour que ça puisse se faire. Je ne pouvais pas forcer les dirigeants en place à l’époque. Maintenant, j’espère pouvoir un jour tenir ma promesse. Ça peut se faire, il faut juste prendre la peine et le temps de s’asseoir et discuter. Mais ce n’est pas en le criant sur les toits que ça va se faire", a confié Drogba.

Le message est passé.