OM : Garcia très agacé concernant Diarra

Si l'Olympique de Marseille a pris le dessus sur Toulouse (2-1 ap) ce dimanche, lors des 32es de finale de la Coupe de France, le milieu de terrain phocéen Lassana Diarra (31 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison) n'a lui pas participé à la fête. Interrogé sur l'absence de son joueur, l'entraîneur Rudi Garcia s'est montré passablement agacé en conférence de presse.

"Il n'y a plus rien à dire, tout est écrit, et tout est dit. Je regrette que le jour d'un match, on ne parle pas beaucoup du match et du jeu, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Les absents, on a le temps dans la semaine d'en parler", a lâché le coach olympien.

Un message clair de Garcia.