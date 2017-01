PSG : Augustin prêté en Italie ?

PSG : Augustin prêté en Itali e ? « Par Youcef Touaitia - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une situation compliquée au Paris Saint-Germain, l'attaquant Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) ne semble pas faire partie des plans d'Unai Emery au Paris Saint-Germain. Du coup, le jeune Parisien pourrait décider de tenter sa chance ailleurs, sous la forme d'un prêt. Alors que Rennes, Lorient, Saint-Etienne et Nancy en France, mais également Tottenham, le Borussia Dortmund et le Hertha Berlin à l'étranger, sont sur les rangs, voilà que Pescara souhaiterait mettre son grain de sel selon les informations de Calciomercato. Reste à savoir si Augustin serait chaud pour rejoindre la lanterne rouge de Serie A, où son compère Jean-Christophe Bahebeck n'a pratiquement pas joué depuis le début de la saison. Reste à savoir si Augustin serait chaud pour rejoindre la lanterne rouge de Serie A, où son compère Jean-Christophe Bahebeck n'a pratiquement pas joué depuis le début de la saison.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+