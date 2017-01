OM : la satisfaction de Cabella

Double buteur face à Toulouse (2-1 ap) ce dimanche, lors des 32es de finale de la Coupe de France, le milieu offensif Rémy Cabella (26 ans, 14 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a permis à l'Olympique de Marseille de valider son ticket pour le prochain tour. Une grande satisfaction pour l'ancien Montpelliérain.

"C’était un match compliqué. On a souffert, on voulait gagner avant la séance de tirs au but. On a quand même joué sur un terrain difficile. Je suis content de ce doublé qui sauve l’équipe", a lancé le Phocéen au micro de France Télévisions.

Une victoire importante pour l'OM en ce début d'année 2017 !