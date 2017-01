CdF : Toulouse 1-2 (ap) Marseille (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue de la prolongation, l'Olympique de Marseille a pris le dessus sur Toulouse (2-1), ce dimanche, lors des 32es de finale de la Coupe de France. Conquérants, les Marseillais mettaient une énorme intensité dès les premières minutes. Un jeu léché, des éléments offensifs en forme, Marseille affichait un très beau visage et poussait fort face à une défense toulousaine qui tenait bon. Malgré tout, les Violets parvenaient à se montrer dangereux sur quelques contres et profitaient des espaces laissés par les visiteurs pour donner des frissons à Pelé. Toujours aussi pressants au fil des minutes, les hommes de Rudi Garcia poursuivaient leur domination sans toutefois inquiéter Lafont, vigilant dans ses interventions. Du mouvement, des belles combinaisons, il ne manquait finalement que les occasions franches à l'OM pour tenter de prendre les devants. Chose que Cabella a mis en exécution dès le retour des vestiaires en trompant le gardien toulousain à ras de terre après un excellent travail de Lopez (0-1, 48e). Malheureusement pour les Phocéens, la jeune pépite se rendait coupable d'une double perte de balle qui profitait à Durmaz, impitoyable face à Pelé (1-1, 58e). Un vrai cadeau pour des Pitchounes dominés pendant près d'une heure et proches de doubler la mise sur une nouvelle tentative de Braithwaite. Cependant, les Olympiens ne baissaient pas les bras et reprenaient leur marche en avant. Mais la défense locale réagissait bien et restait impériale face aux nombreux assauts de la bande à Alessandrini, qui touchait le poteau dans le temps additionnel. Lors de la prolongation, l'OM mettait une pression incroyable sur le but de Lafont, qui tenait le choc jusqu'à la réalisation de Cabella, qui doublait la mise après un service millimétré d'Alessandrini (1-2, 107e). Pascal Dupraz laissait logiquement exploser sa colère puisqu'au départ de l'action, le ballon était sorti en touche... Les Marseillais, eux, peuvent pousser un ouf de soulagement avec ce premier succès en 2017 ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+