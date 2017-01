PSG : Jesé est bien déterminé à partir « Par Romain Rigaux - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déçu par son manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain depuis son arrivée l'été dernier, l'attaquant Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) veut rejoindre l'UD Las Palmas cet hiver. Armando Ufarte, qui gère les intérêts de l'Espagnol, est catégorique concernant le futur du joueur au PSG. "Rien n’est décidé, d’autant plus qu’il reste des semaines de mercato cet hiver. Ce qui est sûr, c’est que Jesé considère que son avenir ne passe plus par le PSG. Il attend pour choisir la meilleure parmi les propositions qu’il a reçues. (...) Je parle beaucoup avec lui, il sait qu’on va travailler à trouver la meilleure alternative pour sa carrière", a confié le représentant à Canarias7. Ufarte assure également que Jesé n'a encore trouvé aucun accord avec l'UD Las Palmas, même s'il est attiré. Ufarte assure également que Jesé n'a encore trouvé aucun accord avec l'UD Las Palmas, même s'il est attiré.

