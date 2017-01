PHOTO : le "tir de l'aigle" de Draxler « Par Romain Rigaux - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé cet hiver en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler (23 ans, 1 apparition et 1 but toutes compétitions avec Paris SG cette saison) faisait sa première apparition en match officiel sous les couleurs du Paris Saint-Germain face à Bastia (7-0), samedi en Coupe de France. Et l'ailier allemand s'est fait remarquer avec un but en fin de match, mais pas uniquement. Un cliché a fait le tour des réseaux sociaux puisqu'on peut y voir Draxler dans une position rappelant le fameux "tir de l'aigle" dans Olive et Tom. Si la ressemblance est bluffante, les apparences sont trompeuses puisque le cliché a été pris alors que le Parisien tentait un coup du scorpion alors que le ballon était passé au-dessus de lui. Draxler en position du "tir de l'aigle"





Le célèbre tir d'Olivier Atton



Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+