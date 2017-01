CdF : Lorient renverse Nice !

CdF : Lorient renverse Nic e ! « Par Romain Rigaux - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le leader de la Ligue 1 quitte déjà la Coupe de France ! Nice s'est incliné sur la pelouse de Lorient (2-1) ce dimanche en 32e de finale. Rapidement dominateurs, les Aiglons ont eu plusieurs occasions chaudes, notamment sur des tirs de Koziello et Cyprien, avant de prendre logiquement les devants dans cette partie sur une tête décroisée de Pléa au point de penalty (43e). Deux minutes plus tôt, Marveaux avait trouvé le poteau pour les Merlus sur le seul tir du club breton en première période. Les Lorientais se montraient plus dangereux durant le second acte et l'expérimenté Aliadière (70e) égalisait pour les locaux. Derrière, le Gym craquait et Mesloub (75e) doublait la mise en reprenant un centre devant le but. Un coaching gagnant pour Bernard Casoni qui avait fait entrer les deux hommes après la pause. Le calendrier de Nice s'allège un peu plus puisque les hommes de Lucien Favre n'ont désormais plus que le championnat à jouer. Les Lorientais se montraient plus dangereux durant le second acte et l'expérimenté Aliadière (70e) égalisait pour les locaux. Derrière, le Gym craquait et Mesloub (75e) doublait la mise en reprenant un centre devant le but. Un coaching gagnant pour Bernard Casoni qui avait fait entrer les deux hommes après la pause. Le calendrier de Nice s'allège un peu plus puisque les hommes de Lucien Favre n'ont désormais plus que le championnat à jouer.

