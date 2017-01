CdF : Toulouse-Marseille, les compos

A l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France, Toulouse reçoit Marseille ce dimanche (14h15). Les Marseillais se déplacent sans Gomis, suspendu, Hubocan et Bedimo, blessés. Njie est parti à la CAN, tandis que Diarra et Leya Iseka n'ont pas été retenus dans le groupe. Côté toulousain, Ninkov est suspendu, Yago est parti à la CAN, Blin est en phase de reprise. Voici les compositions des deux équipes.

Toulouse : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Doumbia, Somalia - Durmaz, Trejo, Braithwaite (c) - Toivonen.

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Rekik - Anguissa, Vainqueur, Lopez - Thauvin (c), Sarr, Cabella.