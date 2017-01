PSG : Nkunku a conquis Emery « Par Youcef Touaitia - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur face à Bastia (7-0) samedi en Coupe de France, le milieu de terrain Christopher Nkunku (19 ans, 5 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) fait doucement mais sûrement son trou au Paris Saint-Germain. Auteur de prestations remarquées, le jeune Parisien plaît à son entraîneur, Unai Emery, qui n'a pas manqué de l'encenser à l'issue de la rencontre. "Aujourd’hui, un élément comme Nkunku travaille bien. Nous sommes très contents de lui. C’est un joueur qui écoute. C’est très important. Il fait et écoute tout ce qu’on lui demande, a assuré le Basque. Il a les qualités. On lui dit de jouer à gauche, il joue à gauche. Il s’adapte à la façon dont l’équipe a besoin de lui. C’est un joueur qui a la possibilité aujourd’hui d’être dans l’équipe et de beaucoup progresser." A Nkunku de poursuivre sur sa lancée ! A Nkunku de poursuivre sur sa lancée !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+