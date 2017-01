Bayer : Chicharito s'exprime sur son avenir « Par Youcef Touaitia - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la presse allemande annonçait jeudi la volonté du Bayer Leverkusen de se séparer de son attaquant Javier Hernandez (28 ans, 15 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison), son agent a démenti depuis cette rumeur (voir ici). D'ailleurs, le Mexicain ne semble pas chaud pour quitter la formation allemande et encore moins la Bundesliga. "Pourquoi je veux rester en Bundesliga ? Parce que je me sens bien ici et que je suis heureux dans ce championnat, a assuré l'ancien Red Devil dans les colonnes de Bild. J'ai beaucoup appris, en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. C'est une belle expérience." Du coup, Chelsea et le FC Séville, intéressés par ses services, peuvent aller voir ailleurs... Du coup, Chelsea et le FC Séville, intéressés par ses services, peuvent aller voir ailleurs...

