Lille : Corchia a de nombreuses touches

Par Youcef Touaitia - Le 08/01/2017

Titulaire indiscutable avec Lille, le latéral droit Sébastien Corchia (26 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) plait à de nombreux clubs. Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, l'international tricolore assure qu'il a l'embarras du choix pour son avenir. "Il y a eu des discussions entre Paris et mon agent, mais rien de plus. (...) Pour l'instant, je me concentre sur Lille. En juin, il me restera un an de contrat, forcément il y aura des discussions avec le club, a confié le Dogue sur le plateau de Téléfoot. On a déjà quelques contacts en ce moment avec d'autres clubs, mais bon, je ne me concentre pas sur ça. On verra comment ça va se passer." Il sera compliqué pour le LOSC de garder son joueur l'été prochain...

