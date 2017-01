PSG : les doutes de Larqué sur Draxler

Pour son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain, le milieu offensif Julian Draxler (23 ans, 1 apparition et 1 but toutes compétitions cette saison) a inscrit son premier but face à Bastia (7-0) samedi en Coupe de France. Malgré sa très belle entrée, le consultant Jean-Michel Larqué a déjà émis des doutes sur la recrue parisienne.

"Draxler, les commentaires sur sa performance me rappellent ceux entendus pour Di Maria après son match à Monaco. C’était formidable. Et puis la bougie a commencé à fondre, et puis la mèche... Draxler n’a jamais été convoité par le Bayern et le Borussia, les deux monstres de la Bundesliga, ça me laisse perplexe. Avant de dire que c’est la star qui va faire franchir un pallier au PSG, laissez moi attendre !", a assuré l'ancien Vert sur les ondes de RMC.

En tout cas, l'international allemand n'a pas tardé à se mettre en évidence avec sa nouvelle équipe !