PSG : Emery et le positionnement de Ben Arfa « Par Romain Rigaux - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titularisé à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain contre Bastia (7-0), samedi en 32es de finale de la Coupe de France, Hatem Ben Arfa (29 ans, 14 apparitions en L1 cette saison) a rendu une bonne copie. L'entraîneur parisien Unai Emery a apprécié la performance de l'ancien Niçois. "Il y a quelques joueurs qui peuvent jouer dans un positionnement inhabituel pour eux. Que ce soit Ben Arfa ou Nkunku, qui a joué sur un côté, ils ont bien travaillé pour l'équipe et je suis content. Ils sont positifs. Ben Arfa doublure de Cavani ? C'est une possibilité pour lui de jouer comme ça. Il peut faire un bon travail dans ce rôle. Il n'a pas marqué mais il a fait des passes décisives", a expliqué l'Espagnol après la rencontre. Ben Arfa a délivré deux passes décisives, pour Thiago Motta et Julian Draxler, au cours de ce match. Ben Arfa a délivré deux passes décisives, pour Thiago Motta et Julian Draxler, au cours de ce match.

