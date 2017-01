PSG : Jesé à Las Palmas, c'est bientôt fait ?

PSG : Jesé à Las Palmas, c'est bientôt fai t ? « Par Romain Rigaux - Le 08/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) souhaite partir cet hiver afin de rejoindre l'UD Las Palmas en prêt. Et après plusieurs jours de négociations, l'opération pourrait se boucler au cours de la semaine prochaine, à en croire une déclaration du président du club espagnol, Miguel Angel Ramirez. "Deux joueurs vont nous rejoindre dans la semaine. L’arrivée de l’un de ces deux joueurs est bouclée depuis un mois. Concernant l’autre, il faut encore régler quelques détails. L’un de ces joueurs était convoité en Espagne, en Italie et aussi en Angleterre", a indiqué le patron de la formation des Canaries. Un profil qui ressemble fortement à celui de Jesé, annoncé dans le viseur de l'AS Rome, du Milan AC et de Liverpool notamment. Un profil qui ressemble fortement à celui de Jesé, annoncé dans le viseur de l'AS Rome, du Milan AC et de Liverpool notamment.

