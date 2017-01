PSG : objectif accompli pour Ben Arfa Par Romain Rigaux - Le 07/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un bon match lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Bastia (7-0) ce samedi en 32es de finale de la Coupe de France, Hatem Ben Arfa a apprécié la performance de son équipe. Pour l'attaquant parisien, le PSG a atteint les objectifs fixés avant la rencontre. "On avait à cœur de commencer 2017 très bien, on en a parlé dans la causerie. On a rempli nos objectifs, qui étaient de marquer beaucoup de buts et de ne pas en encaisser. Même si je n'ai pas marqué en tant qu'avant-centre, j'avais à cœur d'aider l'équipe et c'est ce que j'ai réussi à faire, que ça soit dans les appels ou quand j'ai le ballon, ça fait plaisir", a déclaré HBA au micro d'Eurosport. "J'ai fait un vœu, que 2017 soit meilleur que la deuxième partie d'année 2016 qui a été difficile. Je veux rester au PSG et me battre jusqu'à la fin, je suis très positif et j'ai confiance pour l'avenir", a-t-il conclu. L'année 2017 commence bien pour lui et le PSG. "J'ai fait un vœu, que 2017 soit meilleur que la deuxième partie d'année 2016 qui a été difficile. Je veux rester au PSG et me battre jusqu'à la fin, je suis très positif et j'ai confiance pour l'avenir", a-t-il conclu. L'année 2017 commence bien pour lui et le PSG.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+