CdF : Paris SG 7-0 Bastia (fini) Par Romain Rigaux - Le 07/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a fait le spectacle face à Bastia (7-0) ce samedi en 32es de finale de la Coupe de France. Le Paris SG posait rapidement le pied sur le ballon mais ne se montrait pas réellement dangereux. La frappe contrée de Lucas, après un bel enchaînement dans la surface, et le tir de Matuidi n'inquiétaient pas réellement le gardien bastiais au cours des 20 premières minutes. De leur côté, les Corses perdaient rapidement le ballon et, hormis Saint-Maximin sur quelques beaux gestes techniques, mettaient rarement les hommes d'Unai Emery en difficulté. La rencontre ne se jouait pas sur un gros rythme et Paris s'en remettait aux coups de pied arrêtés. Les Parisiens profitaient d'une erreur de marquage sur corner pour ouvrir le score d'une tête de Thiago Silva (1-0, 30e). Derrière, Nkunku pensait faire le break mais son but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu. En revanche, Rabiot faisait bien trembler les filets sur une frappe aux 25 mètres (2-0, 43e) ! Au retour des vestiaires, c'était la soirée portes ouvertes pour le PSG. Nkunku profitait de la passivité adverse pour marquer d'une belle frappe croisée aux 25 mètres (3-0, 48e). Totalement sortis de leur match, les Corses encaissaient ensuite un nouveau but de Motta, seul pour placer sa tête au point de penalty (4-0, 57e). C'était le moment choisi par Emery pour faire entrer Draxler, applaudi pour sa première au Parc des Princes. En démonstration, Paris faisait plaisir à ses supporters en assurant le spectacle. Lucas obtenait un penalty et se faisait justice lui-même (5-0, 57e), puis Di Maria marquait quelques minutes après son entrée en jeu (6-0, 63e). Sur un superbe service de Ben Arfa, Draxler marquait son premier but d'un piqué (7-0, 89e). La cerise sur le gâteau ! Une belle manière pour les Parisiens d'entrer dans cette année 2017 en faisant le plein de confiance. En revanche, Bastia devra vite se reprendre... En démonstration, Paris faisait plaisir à ses supporters en assurant le spectacle. Lucas obtenait un penalty et se faisait justice lui-même (5-0, 57e), puis Di Maria marquait quelques minutes après son entrée en jeu (6-0, 63e). Sur un superbe service de Ben Arfa, Draxler marquait son premier but d'un piqué (7-0, 89e). La cerise sur le gâteau ! Une belle manière pour les Parisiens d'entrer dans cette année 2017 en faisant le plein de confiance. En revanche, Bastia devra vite se reprendre...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+