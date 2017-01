Real : Zidane savoure le record « Par Romain Rigaux - Le 07/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En battant Grenade (5-0) ce samedi, le Real Madrid a égalé la plus longue série d'invincibilité du football espagnol avec 39 matchs consécutifs sans défaite. Après la rencontre, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane ne cachait pas sa joie. "C'est une satisfaction, je mentirai en disant le contraire. On est très satisfait de ça, d'égaler le record. Mais ce qui est le plus important c'est ce qu'on fait, ce qu'on continue à faire, a indiqué le coach de la Casa Blanca. On n'a aucune limite. Mais par contre on met tout en oeuvre pour faire en sorte que ça dure." Solide leader de la Liga, le Real Madrid possède six points d'avance sur le FC Barcelone et sept sur le FC Séville. Solide leader de la Liga, le Real Madrid possède six points d'avance sur le FC Barcelone et sept sur le FC Séville.

