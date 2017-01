Lyon : Aulas vise du lourd

Alors qu'il a démenti la piste Filip Djordjevic (voir la brève de 09h45), le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, entend bien recruter un attaquant supplémentaire performant cet hiver. Le patron du club rhodanien se montre ambitieux.

"Si nous voulons jouer les premiers rôles en Europa League et en Ligue 1, alors il faut faire des efforts sur le recrutement. Il faut recruter un ou deux joueurs de qualité en fonction des départs. On essaie de le faire, mais je ne peux pas m'engager. (...) On ne fait pas notre politique en fonction de ce que pensent certains supporters. Mais on va rentrer dans une phase plus ambitieuse que par le passé. On va prendre le risque de se faire critiquer par les supporters qui nous reprochent de ne rien faire si on ne peut pas avoir un joueur de haut niveau. Et pour avoir un joueur de haut niveau, mieux vaut rester discret", a indiqué le boss des Gones

"JMA" prépare-t-il une belle surprise en janvier ?