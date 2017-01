Bayern : Lewandowski a dit non à la Chine Par Damien Da Silva - Le 07/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec sa puissance financière très importante, le championnat chinois a fait l’actualité ces dernières semaines en s’offrant les services d’Oscar lors d’un transfert à 71,5 millions d’euros et de Carlos Tevez avec un salaire annuel de 38 millions d’euros. D’après les propos de son agent, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (28 ans, 16 matchs et 12 buts en Bundesliga cette saison) a refusé une offre incroyable provenant de Chine. "Si Lewy avait décidé d’aller en Chine, son salaire aurait été significativement plus haut que 40 millions d’euros, ce qui veut dire plus que ce que Carlos Tévez gagne", a ainsi annoncé Cezary Kucharski. Encore à un excellent niveau, Lewandowski a décidé de faire un choix sportif en poursuivant sa carrière au Bayern. Encore à un excellent niveau, Lewandowski a décidé de faire un choix sportif en poursuivant sa carrière au Bayern.

