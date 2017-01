Arsenal : deux prolongations à venir « Par Damien Da Silva - Le 07/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si les situations du milieu offensif Mesut Özil et de l'attaquant Alexis Sanchez, sous contrat jusqu'en juin 2018, font l'actualité, deux autres joueurs devraient prolonger à Arsenal. Devant les médias, l'entraîneur des Gunners Arsène Wenger a fait le point sur l'avenir du défenseur Per Mertesacker (32 ans) et du milieu Santi Cazorla (32 ans, 8 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), libres en juin prochain. "Leur prolongation ne dépend pas de leur état physique. Nous avons une option sur chacun d'eux et je pense que nous la lèverons. Nous souhaitons les garder d'abord pour leurs qualités de footballeurs mais aussi pour leur état d'esprit. Nous avons besoin d'un équilibre entre la jeunesse et l'expérience. Ils comptent pour cela", a justifié le technicien français. L'Allemand et l'Espagnol vont donc poursuivre leur carrière sous les couleurs d'Arsenal. L'Allemand et l'Espagnol vont donc poursuivre leur carrière sous les couleurs d'Arsenal.

