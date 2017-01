West Ham : le like marseillais de Payet... « Par Damien Da Silva - Le 07/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion des 32es de finale de la FA Cup, West Ham a été écrasé par Manchester City (0-5) vendredi. Sur le banc en début de partie, le milieu offensif des Hammers Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) n'a pas démontré une grande envie lors de son entrée en jeu, laissant penser qu'il avait peut-être la tête ailleurs en raison de l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour ses services. Après la rencontre, le compte Twitter de l'international français a d'ailleurs aimé un message l'envoyant à l'OM. "4-0 pour City, Payet sur le banc, West Ham qui coule en PL, c'est le moment de revenir a la maison", a lancé un supporter phocéen au milieu offensif. Simple erreur du responsable du compte ou véritable envie de Payet de revenir à Marseille ? Depuis, ce like a été retiré, mais il a fait du bruit sur les réseaux sociaux... Le like marseillais de Payet



