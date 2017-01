CdF : Paris-Bastia, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 07/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici le premier choc de ces 32es de finale de Coupe de France entre deux formations de Ligue 1 ! Ce samedi (21h), le Paris Saint-Germain reçoit Bastia au Parc des Princes. Pour cette partie, l'entraîneur Unai Emery sera privé d'Aurier, à la CAN, puis de Pastore, blessé. Sinon, le technicien espagnol n'a pas retenu Krychowiak, Lo Celso et Augustin dans son groupe pour cette partie. Touché à la cuisse, Cavani devrait débuter sur le banc au profit de Ben Arfa. En face, le club corse sera considérablement diminué avec les absences de Cioni, suspendu, puis de Leca, El Kaoutari, Squillaci, Cahuzac, Boulaya et Crivelli, tous forfaits. Voici la composition probable des deux équipes. Paris SG : Areola - Meunier, Marquinhos, T. Silva (c), Maxwell - Verratti, T. Motta, Rabiot - Lucas, Ben Arfa, Di Maria. Bastia : Vincensini - Djiku, Peybernes, Marange, Bengtsson - N'Gando, Mostefa (c), Danic - Saint-Maximin, Bifouma, Nangis. Vincensini - Djiku, Peybernes, Marange, Bengtsson - N'Gando, Mostefa (c), Danic - Saint-Maximin, Bifouma, Nangis.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+