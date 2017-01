Man Utd : The Best, Pogba en est encore loin « Par Eric Bethsy - Le 07/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 105 millions d’euros l’été dernier, le milieu de Manchester United Paul Pogba (23 ans, 19 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) rêve de devenir le meilleur joueur au monde. Mais le Français reste lucide et sait qu’il n’a pas encore le niveau nécessaire pour remporter une distinction comme "The Best". "J’en suis encore loin, a estimé le Red Devil interrogé par le site de la FIFA. C’est très bien d’être dans les dix, cinq ou trois premiers, mais ce n’est pas vraiment ce que je recherche. Si je suis dans les trois premiers, alors je veux être le numéro un. Donc ça veut dire que je suis encore loin du compte. Je dois continuer à travailler dur et à bien jouer car je n’aime pas être deuxième ou troisième. Pour moi, ce sont les pires places. Alors bien sûr, c’est une source de fierté car ça veut dire qu’on est sur la bonne voie, mais le but, c’est de finir premier." En attendant, l’international tricolore espère que son ami Antoine Griezmann, nominé aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, sera sacré meilleur joueur de l’année 2016 par l’instance internationale lundi. En attendant, l’international tricolore espère que son ami Antoine Griezmann, nominé aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, sera sacré meilleur joueur de l’année 2016 par l’instance internationale lundi.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+