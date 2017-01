PSG : Augustin en plein doute « Par Eric Bethsy - Le 07/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non convoqué pour affronter Bastia en 32es de finale de Coupe de France ce samedi (21h), l’attaquant du Paris Saint-Germain Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a reçu un message fort de la part de son entraîneur Unai Emery. D’ailleurs, le journal L’Equipe confirme que le club francilien, à la recherche d'une doublure pour Edinson Cavani, aimerait le prêter. En effet, les dirigeants parisiens auraient incité le jeune avant-centre à examiner les offres de prêt dont il dispose. Ainsi, l’actuel 3e de L1 espère prêter sa pépite sous contrat jusqu’en 2018 après l’avoir prolongée. Seulement voilà, Augustin aurait pour le moment refusé cette double hypothèse. Convoité en France (Rennes, Lorient, Saint-Etienne, Nancy) et à l’étranger (Tottenham, Borussia Dortmund), le Bleuet réfléchirait à son avenir. D’un côté, le buteur formé à Paris ne voudrait pas perdre son statut de prodige du PSG. De l’autre, il ne souhaiterait pas prendre le risque de rester sur le banc à l’approche du Mondial U20 cette année. Un véritable dilemme... Convoité en France (Rennes, Lorient, Saint-Etienne, Nancy) et à l’étranger (Tottenham, Borussia Dortmund), le Bleuet réfléchirait à son avenir. D’un côté, le buteur formé à Paris ne voudrait pas perdre son statut de prodige du PSG. De l’autre, il ne souhaiterait pas prendre le risque de rester sur le banc à l’approche du Mondial U20 cette année. Un véritable dilemme...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+