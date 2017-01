PSG : le retour de la rumeur Morata Par Damien Da Silva - Le 06/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant du Real Madrid Alvaro Morata (24 ans, 12 matchs et 5 buts en Liga cette saison) se retrouve encore lié au champion de France en titre. D'après les informations du quotidien transalpin Corriere dello Sport, l'Espagnol aurait indiqué à ses dirigeants son envie de quitter la Maison Blanche en raison de son faible temps de jeu. Du coup, le directeur du football du PSG Patrick Kluivert aurait noué des premiers contacts avec l'avant-centre et serait à la lutte avec la Juventus Turin sur ce dossier. Si l'intérêt du club francilien paraît crédible, on voit mal le Real Madrid lâcher la doublure de Karim Benzema en cours de saison. De plus, le temps de jeu de Morata ne serait pas plus élevé à Paris avec la présence d'Edinson Cavani...

