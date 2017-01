CdF : tous les résultats de la soirée

Outre le match entre l'AS Monaco et l'AC Ajaccio (2-1), deux autres rencontres des 32es de finale de la Coupe de France se disputaient ce vendredi. Et la magie de la coupe a encore frappé ! En effet, deux formations de National, Avranches et Les Herbiers, ont réussi à éliminer deux pensionnaires de Ligue 2, Laval et le Gazélec Ajaccio. Déjà deux premières surprises !

Les résultats des 32es de finale de la Coupe de France ce vendredi :

Avranches (NAT) 3-1 Laval (L2)

Les Herbiers (NAT) 4-3 Gazélec Ajaccio (L2)

AS Monaco (L1) 2-1 AC Ajaccio (L2)