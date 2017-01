CdF : Monaco 2-1 Ajaccio (fini) « Par Damien Da Silva - Le 06/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bousculée par une valeureuse équipe corse, l’AS Monaco a dominé l’AC Ajaccio (2-1) pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Dès le début de la partie, les Monégasques se procuraient une énorme occasion mais Boschilia ratait sa reprise devant le but vide sur une offrande de Fabinho ! Sur un rythme élevé, les Corses réagissaient rapidement avec des contres tranchants de Nouri et Madri. Pourtant bousculés, les Monégasques ouvraient le score sur un centre parfait de Mbappé pour Falcao (1-0, 19e). Une belle revanche pour le Colombien sur la CdF trois ans après sa blessure ! Sonnés, les pensionnaires de L2 avaient du mal à réagir et Mandanda sauvait les siens sur un coup-franc bien tiré de Boschilia puis sur un tir de Silva. Dès le retour des vestiaires, l’ASM était tout proche de faire le break mais Falcao trouvait la barre de la tête et Boschilia butait sur Mandanda ! Dans la foulée, Mbappé échouait à son tour en tirant également sur la transversale ! Décidément intenable, Mbappé réalisait un petit festival dans la surface mais sa tentative était déviée au dernier moment... Contre le cours du jeu, Madri obtenait un penalty sur une faute très sévère de Diallo. Et malgré la déviation du pied de De Sanctis, la tentative de Cavalli terminait au fond des filets (1-1, 65e). Loin de se laisser abattre, Monaco reprenait l’avantage au score dans la foulée avec une tête de Germain sur un coup-franc de Moutinho (2-1, 67e). Quel scénario ! En réaction, les Corses poussaient et Maazou était à deux doigts d’égaliser un centre trop profond de Madri... Après un duel perdu par Silva face à Mandanda, Madri donnait des frissons aux Monégasques avec une tête sur De Sanctis. Finalement malgré la bonne volonté de l'AC Ajaccio, l’AS Monaco tenait tout de même son rang en se qualifiant pour la suite de la compétition. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

