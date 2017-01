Leverkusen : Chicharito, son agent dément

Comme nous vous l'indiquions jeudi (voir ici), le média allemand Bild a indiqué que le buteur du Bayer Leverkusen Javier Hernandez (28 ans, 15 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) était disponible lors de ce mercato d'hiver contre un chèque de 25 millions d'euros. Une information démentie avec véhémence par l'agent du Mexicain.

"Ce qu'a écrit ce journal, sensationnaliste, est un mensonge. Déjà, le fait qu'il ait une mauvaise relation avec ses coéquipiers et le club est un mensonge. Ensuite, qu'il soit en vente pour 25 millions d'euros, ce n'est pas vrai non plus. Le club me l'a dit, il n'est pas à vendre", a assuré le représentant de l'avant-centre pour La Aficion.

Une mauvaise nouvelle pour les nombreux courtisans de Chicharito...