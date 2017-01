Chelsea : Batshuayi, première depuis octobre « Par Romain Rigaux - Le 06/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé depuis son arrivée à Chelsea l'été dernier, Michy Batshuayi (23 ans, 12 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) va avoir l'occasion de se montrer contre Peterborough (D3 anglaise), dimanche. L'attaquant belge sera titulaire pour ce match du 3e tour de la Cup, une première depuis le 26 octobre (défaite 2-1 contre West Ham en League Cup). "Batshuayi débutera dimanche et ce sera une bonne opportunité pour lui. Le championnat anglais est très physique mais Batshuayi s'habitue à cela. Ce sera l'occasion, pour lui et pour les autres joueurs en manque de temps de jeu de me montrer qu'ils doivent jouer plus", a indiqué son entraîneur Antonio Conte en conférence de presse. Jamais titularisé en championnat, l'ancien Marseillais n'a joué que 306 minutes cette saison toutes compétitions confondues. Jamais titularisé en championnat, l'ancien Marseillais n'a joué que 306 minutes cette saison toutes compétitions confondues.

