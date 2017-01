Bordeaux : Gourvennec et la piste J. Martin

Evoquée cette semaine à Bordeaux (voir ici), la piste Jonas Martin (26 ans, 6 matchs en Liga cette saison) a été confirmée par Jocelyn Gourvennec ce vendredi. L'entraîneur bordelais a déjà échangé avec le milieu du Betis Séville pour tenter de le convaincre.

"C’est un joueur que je suis depuis très longtemps. On veut un milieu en plus et ré-oxygéner notre effectif. Pour une équipe comme nous, qui a eu des hauts et des bas, c’est important d’apporter du sang neuf en janvier. Jonas Martin est une possibilité, comme plusieurs autres pistes", a indiqué le coach girondin en conférence de presse.

Bordeaux souhaite obtenir un prêt avec option d'achat de l'ancien Montpelliérain.