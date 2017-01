Lyon : 5 cibles offensives sur la short-list « Par Romain Rigaux - Le 06/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un attaquant supplémentaire capable d'épauler Alexandre Lacazette durant la seconde partie de la saison, l'Olympique Lyonnais possède une liste de cinq joueurs correspondant au profil recherché. Une information glissée par Bruno Genesio en conférence de presse ce vendredi. "On a 5 joueurs ciblés, qui seraient un vrai plus, un vrai renfort pour l’équipe. L’objectif quand on veut recruter au mercato d'hiver, et ce n'est pas facile, c’est de renforcer l’équipe. Ce n'est pas de faire venir un joueur pour faire un effet d’annonce ou pour contenter le public", a expliqué l'entraîneur lyonnais. Ces derniers jours les noms de Nicolas Pépé (Angers), Jonathan Cafu (Ludogorets), Carlos Vela (Real Sociedad) et Filip Djordjevic (Lazio Rome) reviennent. Ces derniers jours les noms de Nicolas Pépé (Angers), Jonathan Cafu (Ludogorets), Carlos Vela (Real Sociedad) et Filip Djordjevic (Lazio Rome) reviennent.

