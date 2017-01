PSG : Riolo enfonce définitivement Aurier « Par Youcef Touaitia - Le 06/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une année 2016 très agitée, le latéral droit du Paris Saint-Germain Serge Aurier (24 ans, 11 matchs en L1 cette saison) tente d’oublier ses ennuis extra-sportifs. Toujours saignant dans ses avis, le journaliste Daniel Riolo n’a pas été tendre avec l’Ivoirien suite à ses nombreuses frasques qui, selon lui, ont coûté très cher au champion de France. "Il a régressé depuis son arrivée au PSG. Il y a eu Periscope avec le choix incompréhensible du coach de le faire jouer face à City. Avec cette affaire, il a foutu le bordel partout dans le club. Il a mis une pression exagérée sur le club et le vestiaire. Des soucis qu’un club qui a des ambitions aimerait ne pas avoir. Il revient, il n’est pas bon, derrière il a encore une histoire. (...) Tout cela pèse", a assuré le journaliste sur les ondes de RMC. "Un club doit se passer de ce genre d’élément. Toute son année 2016 ne ressemble à rien du tout. Son année est pourrie, il coûte la qualif' et il est impliqué dans trois histoires. Je passe le match à Toulouse où ce qu’il fait est catastrophique. Cela illustre ce qu’il est : capable de tout et de rien. Il est capable d’exploser un côté et de faire un centre pourri. Comme il se replace mal, il est toujours obligé de faire des tacles dangereux. En plus, c’est une personnalité négative. Il est négatif pour le vestiaire. Son mental de kaïra est un problème", a ajouté l’éditorialiste. "Un club doit se passer de ce genre d’élément. Toute son année 2016 ne ressemble à rien du tout. Son année est pourrie, il coûte la qualif' et il est impliqué dans trois histoires. Je passe le match à Toulouse où ce qu’il fait est catastrophique. Cela illustre ce qu’il est : capable de tout et de rien. Il est capable d’exploser un côté et de faire un centre pourri. Comme il se replace mal, il est toujours obligé de faire des tacles dangereux. En plus, c’est une personnalité négative. Il est négatif pour le vestiaire. Son mental de kaïra est un problème", a ajouté l’éditorialiste.

